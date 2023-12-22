Президент Сербии поручит усилить меры безопасности после теракта в России

Глава страны призвал Белград принять меры для защиты населения.

Сербский президент Александар Вучич на экстренном заседании Совета национальной безопасности укажет местным спецслужбам и правоохранительным органам на необходимость усиления мер безопасности в местах массового скопления людей. Глава государства в эфире телеканала Prva уточнил, что назначил на 23 марта профильное мероприятие.

Для меня важно сказать полиции и Агентству безопасности и информации, всем остальным, чтобы в значительном количестве наших ТЦ, на стадионах и в других местах массового скопления людей сделать все возможное, чтобы уберечь наше население. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић