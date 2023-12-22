Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о возможном теракте в Москве

Глава государства прокомментировал реакцию Запада на трагедию в Подмосковье.

Сербский президент Александар Вучич заявил местным журналистам о том, что официальные призывы британского и американского посольств не посещать своим гражданам торговые центры в Москве, свидетельствуют о том, что западные спецслужбы располагали информацией о возможных терактах на территории России. Глава государства в эфире телеканала Prva отметил, что сведения поступили от властей США и Великобритании в публичное пространство еще 7 марта.

Американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич не понимает негативного отношения сербов к Украине.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, YouTube / Александар Вучић