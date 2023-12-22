Вучич не понимает негативного отношения сербов к Украине

Глава Сербии рассказал о переговорах с украинскими партнерами.

Сербский лидер Александр Вучич на полях международного саммита "Юго-Восточная Европа – Украина" заявил о том, что не понимает негативного отношения граждан страны к Украине, поэтому власти в Белграде будут строить с киевским режимом дружеские отношения. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами местного издания "Радио и телевидение Сербии". Глава государства отметил, что Украина не признала независимость Косово. Вучич считает украинцев славянскими братьями, как и россиян, с которыми необходимо иметь хорошие связи.

Когда выражают некоторые взгляды против Украины, я должен отметить, что этого не понимаю. Понимаю наше отношение к России, отлично понимаю. Но не понимаю негативного отношения к Украине, потому что Украина никогда ничего против Сербии не сделала. Александр Вучич, глава Сербии

Напомним, что делегации ищ Сербии и Украины провели на полях форума двустороннюю встречу. Президент Александр Вучич отметил, что стороны обсудили путь двух государств по евроинтеграции, а также территориальную целостность, соблюдение Устава ООН и мирные инициативы.

Вучич захотел купить у России еще два Ка-32 из-за пожара в Белграде.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић