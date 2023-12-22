Вучич захотел купить у России еще два Ка-32 из-за пожара в Белграде

В сербии озадачились покупкой у россии еще одного вертолета для пожарной службы.

Сербский президент Александр Вучич в связи с пожаром, произошедшем в крупнейшем китайском торговом центре Белграда заявил журналистам о том, что хочет приобрести еще два пожарных вертолета Ка-32 российского производства к двум уже имеющимся. Информацией глава государства поделился во время своего рабочего посещения креативно-инновационного центра "Ложионица". Ранее власти страны закупили воздушные средства у Москвы, один из бортов принял участие в ликвидации пламени в среду, 24 января.

У нас сейчас есть два "Камова", если будет достаточно денег, за два года купим еще два, и тогда мы большая сила в тушении пожаров, не только на Балканах, но и во всей Юго-Восточной Европе. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что возгорание было зарегистрировано на китайском крытом рынке в районе Нови-Београд около сами часов утра. Пламя захватило торговый центр. Дым с территории видели жители других районов столицы. В тушении экстренные службы задействовали 76 человек личного состава и 25 пожарных машин, три вертолета. Воздушные экипажи совершили 37 вылетов и сбросили на место возгорания 71 тонну воды.

В Белграде загорелся крупнейший китайский рынок.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић