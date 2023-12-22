  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запустили регулярный водный маршрут "Речной вокзал – причал Эрмитаж"
Сегодня, 12:55
146
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге запустили регулярный водный маршрут "Речной вокзал – причал Эрмитаж"

0 0

С сегодняшнего дня теплоходы СПК "Метеор" и ПК "Грифон" будут совершать для пассажиров два рейса ежедневно.

В Петербурге запустили регулярный водный маршрут "Речной вокзал – причал Эрмитаж". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С сегодняшнего дня теплоходы СПК "Метеор" и ПК "Грифон" будут совершать для пассажиров два рейса ежедневно.

В текущую навигацию на маршруте 4 остановки. Новая добавилась на Арсенальной набережной (напротив Финляндского вокзала).

В пилотном проекте данный маршрут был впервые запущен в 2023 году. Он работал с 9 по 24 сентября. За этот период теплоходами СПК "Метеор" компании "ВодоходЪ. Пассажирский Порт" было перевезено более 400 пассажиров. Данное направление оказалось наиболее востребованным.

Первый в 2024 году "Метеор" доставил пассажиров в Петергоф.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Комитет по транспорту

Теги: речной вокзал, речной маршрут, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии