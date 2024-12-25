Реконструкцию Речного вокзала на Обуховской Обороны планируют провести без остановки навигации

Уже разрабатывается техническое задание для проектирования масштабной реконструкции комплекса, которая предполагает строительство нового здания терминала.

Существующие причалы Речного вокзала на проспекте Обуховской Обороны признаны безопасными для эксплуатации до 2029 года. Дальнейшую судьбу объекта в ходе прямой линии прокомментировал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, уже разрабатывается техническое задание для проектирования масштабной реконструкции комплекса, которая предполагает строительство нового здания терминала.

Эксперты дали заключение, что до 2029 года эксплуатировать его можно. Но при этом необходимо будет за этот период запроектировать и провести ряд работ. В первую очередь восстановить причальную стенку, которая в силу возраста и влияния погоды находится в разрушенном состоянии. Нужно построить новый павильон речного вокзала и реализовать меры по транспортной безопасности Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Чтобы не прерывать приём судов, работы проведут поэтапно. Это позволит сохранить непрерывность навигации без серьезных перерывов. Стоит отметить, что сроки проекта неоднократно пересматривались. Если несколько лет назад власти рассчитывали приступить к обновлению в 2027–2028 годах, то теперь реконструкцию включили в государственную программу Петербурга только на 2033 год. По данным СМИ, предварительная стоимость всех работ оценивается примерно в два миллиарда рублей.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга