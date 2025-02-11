В Петербурге открыли технопарк IndustrialHUB для малого бизнеса

Открытие центра создаст более 300 новых рабочих мест, что позволит жителям близлежащих кварталов найти работу в пешей доступности от дома.

В Петербурге начала работу новая промышленная площадка, ориентированная на поддержку высокотехнологичного малого предпринимательства. Технопарк под названием IndustrialHUB объединил на одной территории производственные цеха, офисные помещения и складские зоны. О запуске проекта сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в своем официальном канале в мессенджере МАКС.

По словам Полякова, открытие центра создаст более 300 новых рабочих мест, что позволит жителям близлежащих кварталов найти работу в пешей доступности от дома. Создание таких пространств является частью губернаторской программы "10 приоритетов развития". Согласно плану, к 2030 году в Северной столице должно функционировать 30 индустриальных парков и технопарков. На данный момент успешно работают уже 26 подобных площадок.

Напомним, ранее масштабный проект по развитию инноваций был реализован на базе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Там открылся технопарк, включающий пять ключевых зон: Центр беспилотных транспортных систем, Центр коллективного пользования, "Кванториум", Индустриальный полигон коллаборативной робототехники "ИнуТех" и Офис технологического лидерства.

Фото: МАКС / Кирилл Поляков