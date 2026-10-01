Семейный рецепт помог петербурженке создать главный торт Северной столицы

Десерт под названием "Малина-фисташка" уже появился в меню ресторанов сети "ТОКИО-CITY".

Секретный семейный рецепт принес Светлане Суркичану победу в конкурсе на торт, максимально точно передающий атмосферу Северной столицы, сообщает издание "Петербургский дневник". Десерт под названием "Малина-фисташка" уже появился в меню ресторанов сети "ТОКИО-CITY".

Свой талант Светлана Суркичану раскрыла на состязании кондитеров, которое организовали городские рестораны при поддержке издания. Когда был объявлен конкурс на самый петербургский торт, девушка, по ее словам, переживала, но без раздумий решила принять участие, так как сразу знала, с каким десертом заявиться. Речь шла о фисташковом торте с малиновой начинкой, готовить который ее научили еще в детстве.

Время от времени Светлана Суркичану пекла этот торт для своих друзей и близких. Сочетание нежного фисташкового бисквита с тертым шпинатом, крема на основе маскарпоне и яркой малиновой начинки покорило профессиональное жюри. Светлана призналась, что надеялась и верила в успех, но не ожидала победы, так как на конкурсе было очень много достойных и сильных конкурентов. Она была в шоке от того, как жюри удалось среди многообразия вкусов выделить финалистов, и признавалась в слезах счастья.

Петербурженка отметила, что самым сложным испытанием в этом конкурсе стало именно соперничество с невероятно талантливыми участниками. Состязание позволило ей не только заявить о себе на весь город, но и узнать нечто новое о собственном характере. Так, девушка неожиданно для себя обнаружила, что она очень целеустремленная.

Фото: "Петербургский дневник" (Дмитрий Маснюк)