Первый в 2024 году "Метеор" доставил пассажиров в Петергоф

Компания-перевозчик "Астра Марин" планирует в течение мая постепенное увеличение отправлений на маршруте.

Первый в этом году "Метеор" "Петергоф Экспресс" отошел от причала "Спуск со львами" на Адмиралтейской набережной в субботу, 27 апреля. С началом навигационного сезона будут совершаться восемь регулярных рейсов в каждую сторону, отправления запланированы каждый час. Последний рейс из Петербурга состоится в 17:00, из Петергофа – в 18:00. Время в пути – 45 минут.

Компания-перевозчик "Астра Марин" планирует в течение мая постепенное увеличение отправлений на маршруте. В высокий сезон скоростные теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут. На сегодня продано уже пять тысяч билетов на разные даты.

Также возобновится исторический маршрут с Васильевского острова. Отправления в Петергоф будут проходить с причала №5 на набережной Макарова, а время в пути составит лишь 25 минут. На этой линии будет работать скоростной теплоход "Восход".