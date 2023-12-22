Петербурженка угрожала убить мать и подожгла дверь в её комнату

Прибывшие полицейские нашли у женщины 22 куста наркосодержащего растения.

Жительница Петроградского района угрожала убить мать и подожгла дверь в её комнату. Прибывшие полицейские нашли у женщины 22 куста наркосодержащего растения. Об этом сообщила прокуратура Петроградского района.

По версии следствия, вечером 30 октября 2023 года 53-летняя обвиняемая, находясь в состоянии опьянения в одной из квартир дома по улице Яблочкова, в ходе ссоры со своей матерью, выкрикивая в её адрес слова угрозы убийством, подожгла входную дверь в её комнату.

Потерпевшей удалось позвонить внучке, которая вызвала пожарных и сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра комнаты подозреваемой были обнаружены 22 куста наркосодержащего растения. Обвиняемая посадила и в последующем ухаживала за всходами: поливала, пропалывала почву, создавая тем самым благоприятные условия для выращивания и созревания конопли.

Уголовные дела об угрозе убийством и выращивании наркотических веществ направлены в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 кг наркотиков.

Фото: Piter.tv