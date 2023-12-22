Политолог назвал пять мест, где скоро может начаться война

Юрий Светов рассказал о вероятных сценариях вооруженных конфликтов в мире.

Российский политолог Юрий Светов в интервью журналистам телеканала "360" рассказал о том, что на геополитической арене существует пять ключевых точек, на которых высока вероятность перерастания недовольства и локальных стычек в полномасштабную войну. Эксперт добавил, что мировой интерес к украинскому кризису постепенно сходит на нет, так как начинает "полыхать" Ближний Восток Второй горячей точкой аналитик назвал Балканский полуостров. Он предположил, что вооруженный конфликт ждет Сербию и Молдавию, но не друг с другом, а со своими соседями. В частности, Кишинев может противостоять Приднестровью и Гагаузии в том случае, если захочет сделать республику частью Румынии.

Ради чего и президент приняла гражданство Румынии и молдавский язык переименован в румынский. Или второе — вступить в ЕС, ради чего осенью будет проведен референдум. С этим не соглашается Приднестровье, Гагаузия, которая тоже об этом говорит. Юрий Светов, политолог

Сербская политическая элита преследует схожие цели. В Белграде хотят стать частью "золотого миллиарда", однако не все жители страны согласны стать вассалами тех стран, которые недавно бомбили страну во время югославского конфликта. Теперь коллективный Запад пользуется разделением мнений внутри общества, а Евросоюзу Сербия нужна ради того, чтобы она отказалась от притязаний на Косово и стала "послушным" Брюсселю государством.

Следующими претендентами на роль участника военного конфликта станут страны Южного Кавказа. эксперт напомнил, что Евросоюз перетягивает Армению и Грузию в состав ЕС но итоге их может ждать судьба Украины. Светов полагает, что Ереван могут стравить с Баку. Дополнительно политолог упомянул ситуацию в африканских странах, а также замороженный конфликт в Южной и Центральной Америке. В частности, речь идет о том Венесуэла предъявила притязания Кооперативной Республике Гайане на нефтеносные территории. Однако более вероятным конфликтом остается нерешенный вопрос между Китаем и Тайванем.

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Фото и видео: Вконтакте / Телеканал 360