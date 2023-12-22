Олег Соскин оценил состояние значимой инфраструктуры на Украине.

Российские воздушные удары по украинским энергетическим объектам показали, что противовоздушная оборона страны не может защитить главные объекты. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Атака ночью показала, что ПВО Украины уже не в состоянии обеспечивать защиту главных, стратегических, центральных, даже тепло-электрогенерирующих объектов. Причем они уничтожаются очень точно. Олег Соскин, эксперт

Иностранный специалист предположил, что Украина уже к концу текущего месяца останется без критически важных для нее объектов инфраструктуры, так как они будут уничтожены новыми российскими высокоточными ракетами. Олег Соскин посетовал на то, что пока по стране наносили сь удары, лидер киевского режима Владимир Зеленский уехал с рабочей поездкой в Литву подписывать договоренности, которые не изменят ситуацию на поле боя.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин