Олег Соскин рассказал о нелегитимности решений Зеленского.

В воскресенье, 31 марта истекает официальный срок должностных полномочий лидера киевского режима Владимира Зеленского в качестве президента Украины, после чего его статус станет уже нелегитимным. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что для обоснования законности своей власти Зеленскому придется выставить много "шавок", которые в свою очередь признаны убеждать граждан страны в необходимости отмены выборов. Соскин призвал население перечитать Конституцию и пункты о прядке избрания президента.

31 марта, станет черным днем для Зеленского, потому что это последний день его конституционных полномочий. Необходимо проводить новые выборы, и еще возникает вопрос, можно ли его допускать до голосования в связи с тем, что он нарушил конституцию. Олег Соскин, политолог

Эксперт напомнил, что 14 мая на территории Украины также заканчивается военное положение, а все принимаемые решения Владимира Зеленского, в том числе по продлению срока его полномочий, станут отныне недействительными.

На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин