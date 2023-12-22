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На Украине заговорили о перемирии после заявления главы ЦРУ

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Олег Соскин оценил заявление Уильяма Бернса об украинском кризисе.

Доклад главы американского Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса в Конгрессе США сигнализирует миру о том, что  киевскому режиму пора выходить на мирные переговоры с Россией. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт пояснил, что руководитель ЦРУ сообщил местным законодателям, что что отсутствие новой военной помощи со стороны Вашингтона приведет к еще большему отступлению Вооруженных сил Украины и потере  территорий в текущем году.

Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США, <…> она потеряет территории. <...> Тогда возникает вопрос: <…> не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, <…> начать переговоры?

Олег Соскин, аналитик

Иностранец считает, что мизерная европейская военная помощь никак не изменит судьбу украинского государства, поэтому ВС РФ успешно смогут пробить фронт армии противника, а затем войдет на территорию Харькова и Одессы. Олег Соскин заметил, то о таком развитии ситуации говорят лучшие разведывательные специалисты.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, переговоры, политолог, уильям бернс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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