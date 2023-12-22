В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон

Олег Соскин считает, что экс-главкому ВСУ требуется публично выступить.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный будет полностью и бесповоротно выдавлен из внутренней политики страны в том случае, если примет предложение лидера киевского режима Владимира Зеленского о назначении его послом в Великобританию. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Специалист заметил, что сложная внутриполитическая обстановка на Украине вынудила главу государства перейти к диктаторской модели управления. В связи с таким поворотом дел считается вероятным сценарием, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу того, что делает действующая власть в стране.

Залужный должен собрать своих ближайших соратников — а их у него много — и заявить свою позицию, если, конечно, она у него есть. Олег Соскин, эксперт

Аналитик отметил, что сейчас Валерию Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, однако тот быстро обучаем. Олег Соскин заметил, что принятие предложения Владимира Зеленского о его назначении послом в Лондон полностью лишит оппонента политической субъектности.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин