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В Киеве раскрыли участь Залужного после отправки в Лондон

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Олег Соскин считает, что экс-главкому ВСУ требуется публично выступить.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины  Валерий Залужный будет полностью и бесповоротно выдавлен из внутренней политики страны в том случае, если примет предложение лидера киевского режима  Владимира Зеленского о назначении его послом в Великобританию. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.  Специалист заметил, что сложная внутриполитическая обстановка на Украине вынудила главу государства перейти к диктаторской модели управления. В связи с таким поворотом дел считается вероятным сценарием, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный выступит на пресс-конференции и публично обозначит свою позицию по поводу того, что делает действующая власть в стране.

Залужный должен собрать своих ближайших соратников — а их у него много — и заявить свою позицию, если, конечно, она у него есть.

Олег Соскин, эксперт

Аналитик отметил, что сейчас Валерию Залужному не хватает политического опыта и соответствующих знаний, однако тот быстро обучаем. Олег Соскин заметил, что принятие предложения Владимира Зеленского о его назначении послом в Лондон полностью лишит оппонента политической субъектности.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: валерий залужный, всу, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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