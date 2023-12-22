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"Будут уничтожать". На Украине испугались новой "войны" из-за Авдеевки

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Олег Соскин оценил последствия для ВСУ после потери Авдеевки.

Падение населенного пункта Авдеевка приведет к тому, что украинцы станут еще острее реагировать на насильственную всеобщую мобилизацию со стороны киевского режима.  Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист добавил, что дальнейшее ужесточение закона со стороны депутатов Верховной Рады спровоцирует в стране "анархическую гражданскую войну".

После Авдеевки вообще уже теперь просто будут уничтожать этих, которые попытаются кого-то мобилизовать. К ним придут эти анархические отряды. Это война во всей Европе будет.

Олег Соскин, политолог

Специалист полагает, что после бунта против властей, возмездие мирного населения Украинв настигнет не только военкомов и политиков, но также и западных спонсоров киевского режима.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: авдеевка, всу, олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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