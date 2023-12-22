Олег Соскин прокомментировал позицию Москвы после интервью для Такера Карлсона.

Украина ушла из геополитической повестки дня, а лидер киевского режима Владимир Зеленский предстал в виде "бомжа с вокзала" после интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что сейчас в Кремле презентовали собственную модель мироустройства, которую просмотрели в социальной сети X более двухсот миллионов человек.

Украина полностью стерта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону. Его посмотрели в целом уже где-то полмиллиарда человек по всей земле. Вы что, не понимаете, что происходит? Олег Соскин, эксперт

Дополнительно аналитик высмеял скептическую оценку интервью немецкого канцлера Олафа Шольца. Олег Соскин заметил, что рейтинг этого европейского политика в разы ниже уровня поддержки Владимира Путина, а страны коллективного Запада во главе с США и Германией уже не способны помогать армии киевского режима.

"Начать переговоры". В Киеве запаниковали из-за мощных ударов России.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин