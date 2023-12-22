Олег Соскин призвал Киев начать переговоры с Москвой.

Киевскому режиму нечего противопоставить ракетным ударам России, поэтому сейчас украинским властям важно искать мирное урегулирование регионального конфликта. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик пояснил зрителям своего шоу, что ВСУ могут ответить российским воздушным атакам лишь пустыми угрозами. Он призвал сограждан "протрезветь" от действий власти. Соскин назвал главу государства "зеленым денатуратом".

Растет ли эффективность ПВО? <…> Делаем отрицательный вывод. <...> Становятся все более массивными, мощными. Если бы уже было бы подписано соглашение с РФ о временном прекращении огня, <…> и начались бы переговоры, <…> то вот этих всех смертоубийств <...> не было бы. Олег Соскин, эксперт

По мнению политолога, команда Владимира Зеленского занимается целенаправленным уничтожением украинцев. Олег Соскин уверен в том, что настоящий политический лидер запросил бы мирных переговоров с Россией еще осенью 2023 года, после провала контрнаступления ВСУ.

В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин