В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

Олег Соскин оценил работу ПВО Украины.

Украинские системы противовоздушной обороны не могут защитить города киевского режима от российских ракетных ударов. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что власти не могут обеспечить защиту объектов от авиационных атак противника, так как ПВО не способны перехватывать и ликвидировать российские ракеты.

Седьмого февраля произошел тяжелейший удар. Баллистику и "Искандеры" не сбиваете. Сколько можно людей обманывать?. Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин