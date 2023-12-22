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В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

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Олег Соскин оценил работу ПВО Украины.

Украинские системы противовоздушной обороны не могут защитить города киевского режима от российских ракетных ударов. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что власти не могут обеспечить защиту объектов от авиационных атак противника, так как ПВО не способны перехватывать и ликвидировать российские ракеты.

Седьмого февраля произошел тяжелейший удар. Баллистику и "Искандеры" не сбиваете. Сколько можно людей обманывать?.

Олег Соскин, политолог

"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, пво, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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