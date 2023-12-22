"Приготовьтесь": в Киеве раскрыли, что станет с Одессой уже на этой неделе

Политолог не исключил готовность России атаковать морские порта Украины в Черном море.

Российские подводные лодки могут нанести ракетный удар по Одессе уже на текущей неделе. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик объяснил подписчикам, что под воздушную атаку может попасть не только город, но и дополнительно прочие морские порты Украины, расположенные в акватории Черного моря.

Ударят точно ракетами с подводных лодок Черноморского флота. Одесса пускай подготовится. Ближайшие пять-десять дней будут мощнейшие удары с Черного моря. Олег Соскин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин