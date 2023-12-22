Олег Соскин рассказал, что глава Украины просил Залужного уйти в отставку, но тот отказался.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский хотел уволить Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины из-за уничтожения Ил-76 с военнопленными армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По мнению иностранного эксперта,власти страны хотят возложить на главкома ВСУ вину за ситуацию со сбитым бортом. Однако Залужный не позволил им этого сделать.

Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных. Олег Соскин, политолог

Аналитик убежден, что Владимир Зеленскийзнал о присутствии на борту самолета украинских граждан, а расшифровка черных ящиков тольуо усугубит ситуацию для украинского руководства.

"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин