Олег Соскин оценил внутренние склоки в Киеве.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По мнению иностранного специалиста, сейчас глава государства находится в ярости и бешенстве, так как главком стал ему абсолютным конкурентом.

Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может. Как остановить изуверский путь — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте. Олег Соскин, политолог

Эксперт считает, Владимира Зеленского очень мелочным человеком, который не потерпит никакой конкуренции. Олег Соскин добавил, что любимая сфера политика - это интриги и склоки. Однако внутренние конфликты в стране привели к тому, что президент перестал интересоваться фронтовой обстановкой.

"Страшный конфликт". В Киеве раскрыли итог визита Зеленского в Швейцарию.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин