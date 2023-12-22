"Прекращение огня". На Украине раскрыли причину ярости Зеленского

Лидер киевского режима Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По мнению иностранного специалиста, сейчас глава государства находится в ярости и бешенстве, так как главком стал ему абсолютным конкурентом.
Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может. Как остановить изуверский путь — это прекращение огня. <..> Дорогие украинцы, подумайте.
Олег Соскин, политолог
Эксперт считает, Владимира Зеленского очень мелочным человеком, который не потерпит никакой конкуренции. Олег Соскин добавил, что любимая сфера политика - это интриги и склоки. Однако внутренние конфликты в стране привели к тому, что президент перестал интересоваться фронтовой обстановкой.
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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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