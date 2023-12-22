Олег Соскин объяснил, что европейской стране придется говорить с российским руководством.

Поездка лидера киевского режима Владимира Зеленского в Швейцарию приведет к международному конфликту из-за того, что невозможно вести переговоры о мире без представителей России. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт заметил, что не представляет возможным какие-либо дипломатические контакты в Давосе без присутствия высокопоставленных представителей из российского руководства.

Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария — еще более нейтральная страна, чем Австрия. Никто в этой так называемой "формуле мира" Зеленского не хочет участвовать... Олег Соскин, политолог

Напомним, что швейцарский президент Виола Амхерд заявила о том, что лидер восточноевропейской страны попросил власти города Берна организовать мирный саммит по Украине.

"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online