Олег Соскин спрогнозировал появление в стране временного правительства.

В том случае, если Верховная рада примет законопроект о повальной мобилизации, то украинские мужчины сбегут от властей и военкоматов в приграничные регионы, а также создадут собственное правительство в стране. Такое мнение высказал бывший советник экс- президента Украины Леонида Кучмы, местный политолог Олег Соскин в интервью YouTube-канала Politeka.

Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия. Олег Соскин, политолог

Иностранный специалист уточнил, что всеобщая мобилизация населения не имеет никакого смысла, так как коллективный Запад вряд ли согласится финансировать Вооруженные силы Украины в прежних объемах. А без внешней поддержки наступление армии киевского режима не состоится. Эксперт считает, что сейчас Украине следует пойти на перемирие с Россией и "ввернуться к нормальной жизни". Олег Соскин добавил, что когда в стране соберется большое количество недовольных мужчин, то они смогут сформировать собственное временное правительство национального спасения. При этой ситуации премьер-министр, исполняющий обязанности, объявит гражданам о том, что Киев должен идти на перемирие и прекращение огня в региональном конфликте.

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Фото и видео: YouTube / Politeka Online