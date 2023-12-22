Олег Соскин оценил результаты работы киевского режима за прошлый год.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен ответить за потерю контроля Вооруженными силами Украины над населенным пунктом Марьинка. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил зрителям, что ранее президент давал народу обещание, что армия вернет под свой контроль город Артемовск (Бухмут) и прочие населенные пункты. Однако в результате военные лишились еще большего количества территорий.

Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский, потерял город? Потерял! Залужный, ты, Сырский, потеряли город, министр обороны Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин добавил, что Владимир Зеленский вместе со своей политической партией "Слуга народа" не сумел достичь никаких позитивных для ВСУ результатов по результатам 2023 года. Специалист счел, что на деле глава государства продемонстрировал полную неспособность и некомпетентность в работе.

Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин