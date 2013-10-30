Зеленскому сообщили, какой "сюрприз" ему приготовила Россия на Новый год

Олег Соскин считает, что Запад больше не будет давать ВСУ деньги.

Москва продолжит наносить ракетные удары по территории Украины вплоть до Нового года. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что уроссийский ракетный удар продемонстрировал, что противовоздушная оборона киевского режима не может выдерживать такие атаки. По словам специалиста, подобный ход ситуации в очередной раз убедил коллективный Запад в том, что финансовая и военная поддержка Украины потеряла всякий смысл, так как ВСУ ничего не могут сделать. Он напомнил зрителям о том, что армия получила от международных союзников сотни миллиардов долларов, но бойцы не могут даже сформировать хорошую противовоздушную оборону.

Я думаю сегодня опять будут бомбить. С 29-го на 30-е. С 30-го на 31-е. Украинцы не смогут отметить Новый год. Они будут встречать его в бомбоубежищах <…>. Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь. Олег Соскин, политолог

"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после ударов России.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин