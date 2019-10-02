"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после ударов России

Олег Соскин призвал Украину начать переговоры с Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, а также министр по обороне Рустем Умеров должны уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от российских ракетных ударов России. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заметил, что если действующее руководство продолжит находиться у власти, то в скором будущем государство может вовсе прекратить свое существование. По мнению специалиста, сейчас чиновники показывают полную беспомощность.

Раз сбивать не можете, то что нужно делать? <…> Раз не можете противостоять Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать сокращение о прекращении огня Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин