Олег Соскин считает, что глава Украины показывает миру перформанс, так как не способен "дойти до реальности".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский изначально не мог рассчитывать на успех в США из-за жестокой вражды с Республиканской партией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Politeka Online сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист уточнил, что рабочие встречи украинского президента с официальными лицами в Вашингтоне являлись лишь бессмысленной рекламной акцией, которую организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Киева, декорацией, по типу которой организаторы телевизионного шоу "95 квартал" строят для зрителей. Аналитик отметил, что глава государства принципиально не может рассчитывать на реальный успех до того момента, пока республиканцы контролируют Конгресс США.

Он сидит в поезде Байдена. И поэтому естественно, что его рассматривают республиканцы, Трамп и все остальные как врага, <...>, который еще и ведет себя нагло, по-хамски. Олег Соскин, эсперт

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин