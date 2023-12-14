Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном

По словам главы государства, Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем.

Президент России Владимир Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он высказался на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

По словам главы государства, Москва готова и дальше взаимодействовать с Парижем. Он подчеркнул, что в один момент французский лидер прекратил отношения с Россией.

Мы не уклоняемся от этих контактов, но если европейские страны, и президент Франции в частности, не желают с нами общаться, то на нет и суда нет. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году