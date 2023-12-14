Президент отметил, что Россия не будет закрывать импорта.

Президент РФ Владимир Путин высказался об уходе с рынка России ряда фармкомпаний. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что уход таких с компаний с российского рынка является проблемой. При этом президент отметил, что Россия не будет закрывать импорта. Также Путин заявил ,что среди таких препаратов, которые больше не поступают в Россию, всего лишь 14 являются жизненно важными. Правительство и Минздрав активно работают над импортозамещением и создали специальную комиссию.

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