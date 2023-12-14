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Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами

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Глава государства считает, что лучше всего озаботиться созданием отечественного рынка.

Авиапарк в России перегружен иностранными самолетами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что были споры с компаниями на тему закупки самолетов. По его словам, компании закупили слишком много лайнеров иностранного производства. Путин считает, что лучше всего озаботиться созданием отечественного рынка.

Ранее Путин заявил, что у России много сторонников на Западе.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: авиапарк, владимир путин, президент россии, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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