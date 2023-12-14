Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами

Глава государства считает, что лучше всего озаботиться созданием отечественного рынка.

Авиапарк в России перегружен иностранными самолетами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что были споры с компаниями на тему закупки самолетов. По его словам, компании закупили слишком много лайнеров иностранного производства. Путин считает, что лучше всего озаботиться созданием отечественного рынка.

Ранее Путин заявил, что у России много сторонников на Западе.

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