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Путин заявил, что у России много сторонников на Западе

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Президент подчеркнул, что у Москвы огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей.

У России много сторонников в странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства отметил, что не только в Германии, но и в других городах Европы и США люди считают, что Россия все делает правильно. Он подчеркнул, что у Москвы огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей. По словам Путина, их число "увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет".

Ранее Путин заявил, что властям удается выполнять все соцобязательства.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, запад, президент россии, сторонники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Kedappeque Tierevew
Сегодня 14:40


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