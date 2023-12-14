Путин заявил, что у России много сторонников на Западе

У России много сторонников в странах Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.
Глава государства отметил, что не только в Германии, но и в других городах Европы и США люди считают, что Россия все делает правильно. Он подчеркнул, что у Москвы огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей. По словам Путина, их число "увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет".
Ранее Путин заявил, что властям удается выполнять все соцобязательства.
Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Вот почитайте как я выe`бaл всех колег-девушек по работе! Теперь любому такое под силу, попробуйте сами------ https://mub.me/menblog