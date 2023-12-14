Путин: властям удается выполнять все соцобязательства

Российским властям удается выполнять все соцобязательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.
По его словам, в ходе решения проблем экономического характера государство всегда думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан. Он подчеркнул, что правительство столкнулось с определенным повышением расходов на оборону, но даже это не мешает выполнять основные задачи.
Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. Но то, что государство обещает публично, все исполняется и будет исполнено.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил о планах посетить Турцию в начале 2024 года.
Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все