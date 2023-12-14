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Путин: властям удается выполнять все соцобязательства

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Он подчеркнул, что правительство столкнулось с определенным повышением расходов на оборону.

Российским властям удается выполнять все соцобязательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

По его словам, в ходе решения проблем экономического характера государство всегда думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан. Он подчеркнул, что правительство столкнулось с определенным повышением расходов на оборону, но даже это не мешает выполнять основные задачи.

Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. Но то, что государство обещает публично, все исполняется и будет исполнено.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил о планах посетить Турцию в начале 2024 года.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, правительство россии, президент россии, социальные обязательства
Категории: Лента новостей, Новости России,

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