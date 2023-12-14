Глава государства намерен встретиться с президентом Турции Эрдоганом.

Президет России Владимир Путин заявил о планах посетить Турцию в начале 2024 года. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить с ним ситуацию в секторе Газа. Он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте по этим вопросам.

У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа.

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