Президет России Владимир Путин заявил о планах посетить Турцию в начале 2024 года. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.
Глава государства намерен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить с ним ситуацию в секторе Газа. Он добавил, что стороны находятся в постоянном контакте по этим вопросам.
У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться, я действительно планирую и планировал недавно.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа.
Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все