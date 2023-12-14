Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.
Глава государства назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой. Он подчеркнул, что если сравнить обе ситуации, то в зоне спецоперации ничего подобного не происходит.
Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин обвинил США в госперевороте на Украине.
Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году
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