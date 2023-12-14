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Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа

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Глава государства назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой.

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой. Он подчеркнул, что если сравнить обе ситуации, то в зоне спецоперации ничего подобного не происходит.

Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин обвинил США в госперевороте на Украине.

Видео: Прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным в 2023 году

Теги: владимир путин, конфликты, президент россии, сектор газа, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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