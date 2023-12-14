Президент отметил, что таким образом хотели "поставить точку".

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в госперевороте на Украине. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства напомнил, зимой 2014 года три министра иностранных дел подписали так называемые гаранты договоренностей между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, согласно которым все конфликты будут решать мирным путем. По его словам, спустя несколько дней начался госпереворот. Путин отметил, что таким образом западные страны хотели "поставить точку".

Это кто сделал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренностей между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет.

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