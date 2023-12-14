Путин заявил, что второй волны мобилизации не будет

Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч человек.

Второй волны мобилизации в России не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации, которая началась в сентябре 2022 года, удалось набрать 300 тысяч человек. Он подчеркнул, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, а 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий.

Ранее Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей спецоперации.

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