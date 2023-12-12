Олег Соскин рассказал о дефиците в рядах ВСУ.

Вооруженные силы Украины не могут удержать линию фронта из-за нехватки боевых снарядов и вооружений. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что проблема дефицита затрагивает не только сухопутные силы армии, но также и противовоздушные системы. По мнению эксперта, в скором времени местное ПВО не сможет защищать объекты в связи с отсутствием финансирования.

По мере каждой тотальной атаки, происходящей каждые сутки, оружие, патроны и снаряды заканчиваются. Уже Сырский сказал, что нужно экономить. <…> Уже держать линию фронта нечем. Олег Соскин, политолог

Напомним, что американское издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало о том, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, а полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин