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"Тотальные удары". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте

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Олег Соскин рассказал о дефиците в рядах ВСУ.

Вооруженные силы Украины не могут удержать линию фронта из-за нехватки боевых снарядов и вооружений.  Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что проблема дефицита затрагивает не только сухопутные силы армии, но также и противовоздушные системы. По мнению эксперта, в скором времени местное ПВО не сможет защищать  объекты в связи с отсутствием финансирования.

По мере каждой тотальной атаки, происходящей каждые сутки, оружие, патроны и снаряды заканчиваются. Уже Сырский сказал, что нужно экономить. <…> Уже держать линию фронта нечем.

Олег Соскин, политолог 

Напомним, что американское издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало о том, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, а полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: военная помощь, всу, дефицит, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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