Олег Соскин оценил поддержку Запада для ВСУ.

На фоне возможного шатдауна на территории Америки и нежелания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона предоставлять дополнительное финансирование Вооруженным силам Украины лидер киевского режима Владимир Зеленский принял решение бросить ВСУ в наступление без оружия. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что власти окончательно закусили и перекусили всевозможные удила и настаивают на том, что следует вести сражения до последнего украинца, ликвидировать города в регионе конфликта. Эксперт добавил, что командование ВСУ уже понимает бессмысленность продолжения боевых действий, в особенности - без предоставления Вашингтоном материальной и технической поддержки. Аналитик уточнил, что теперь Владимир Зеленский стал ненужной фигурой одновременно для ВСУ, США и России.

Для Зеленского наступает черная полоса без всяких просветлений. Ему надо уходить в отставку, пока не поздно, иначе ему грозит очень плохое положение. До Рождества, я думаю, он не дотянет. Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин