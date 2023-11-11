Олег Соскин оценил готовность Киева к переговорам с Москвой.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в региональном конфликте против России этим самым действием сигнализировал готовность киевского режима к мирным переговорам с Москвой. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик добавил, что российская армия обладает серьезной военной мощью, поэтому у армии киевского режима просто нет шансов победить на поле боя.

По сути, Залужный готов на переговоры, то есть армия уже понимает, что потери и затраты настолько огромные со стороны армии, офицерского и солдатского состава, что выиграть на фронте невозможно. Олег Соскин, политолог

"Уже началось". Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин