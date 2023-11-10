Олег Соскин оценил ситуацию на поле боя.

Вооруженных сил Украины ждет серьезное поражение на фронте в региональном противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт добавил, что положение дел на поле боя для армии киевского режима сложилось очень серьезное, так как солдаты больше не могут сражаться с противником. Эксперт заметил, что руководство при президенте Владимире Зеленского также не справляется с ухудшающей обстановкой.

Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского. Можно четко говорить, что начался полный крах фронта и режима. Олег Соскин, политолог

"Уже не скрыть". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин