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"Уже началось". Для ВСУ предрекли шокирующую участь в зоне СВО

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Олег Соскин оценил ситуацию на поле боя.

Вооруженных сил Украины ждет серьезное поражение на фронте в региональном противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт добавил, что положение дел на поле боя для армии киевского режима сложилось очень серьезное, так как солдаты больше не могут сражаться с противником. Эксперт заметил, что руководство при президенте Владимире Зеленского также не справляется с ухудшающей обстановкой.

Все идет к тому, что на фронте у Украины будет поражение. Это серьезное поражение, естественный финал деятельности Зеленского. Можно четко говорить, что начался полный крах фронта и режима.

Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: всу, олег соскин, политолог, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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