Олег Соскин оценил нехватку бойцов в рядах ВСУ.

Для киевского режима наступила тяжелейшая ситуация на фронте из-за нехватки людей в Вооруженных силах Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что армия потеряла возможность куда-либо продвигаться дальше по передовой линии. При этом ВСУ имеет значительные проблемы с нехваткой солдат. Граждан больше не хотят идти и воевать.

На фронте тяжелейшая ситуация, уже нельзя это скрыть. Постоянно идут заявления, что уже нет живой силы, держать фронт некому. На фронте, по сути, воевать уже некому, и наступать тоже. Олег Соскин, политолог Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин