Олег Соскин оценил кризис, существующий между руководством ВСУ и киевским режимом.

Конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным стал публичным. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что ранее кризис в отношениях между главой государства и руководством армии скрваался от общественности. Однако в настоящее время по теме развернулась публичная дискуссия. Аналитик не исключил того, что в скором времени киевский режим разместит в соцсетях какой-либо компромат на главу страны.

Фактически уже идет прямое открытое столкновение политической верхушки. В данном случае это Зеленский и какое-то его окружение. <…> Уже понятно, что есть прямое противоборство. <…> Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным. Олег Соскин, политолог

Напомним, что на прошлой неделе в статье для издания The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерия Залужный заявил, что армия зашла в тупик. Он добавил журналистам, что, скорее всего, "глубокого и красивого прорыва не будет". Эксперт признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения армии киевского режима, которых от страны ожидали страны коллективного Запада согласно натовским учебникам.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин