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"Перебьют всех". В Киеве раскрыли шокирующий план Зеленского по Украине

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Олег Соскин оценил план кабмина Украины по уничтожение "поколения революционеров".

Украинский президент Владимир Зеленский планирует удержать для себя власть в стране, отправив всех молодых военнообязанных граждан на верную смерть в зоне боевых действий.  Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.  По словам местного аналитика, национальное правительство киевского режима уже давно должно было подать в отставку, так как не справилось с поставленными перед собой задачами и обязательствами.

К сожалению, в Украине не оказалось достаточной силы, чтобы противостоять этой клике. Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения. Как раз выросло поколение, которое должно было осуществить революцию, и его перебили.

Олег Соскин, эксперт

На Украине Зеленского назвали карикатурным Джокером.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимир зеленский, всеобщая мобилизация, всу, олег соскин, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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