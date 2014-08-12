Олег Соскин оценил план кабмина Украины по уничтожение "поколения революционеров".

Украинский президент Владимир Зеленский планирует удержать для себя власть в стране, отправив всех молодых военнообязанных граждан на верную смерть в зоне боевых действий. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По словам местного аналитика, национальное правительство киевского режима уже давно должно было подать в отставку, так как не справилось с поставленными перед собой задачами и обязательствами.

К сожалению, в Украине не оказалось достаточной силы, чтобы противостоять этой клике. Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения. Как раз выросло поколение, которое должно было осуществить революцию, и его перебили. Олег Соскин, эксперт

На Украине Зеленского назвали карикатурным Джокером.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин