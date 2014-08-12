Олег Соскин рассказал о том, что Украине нужно как можно быстрее заключат мирное соглашение с Россией.

Лидера киевского режима Владимира Зеленского назван украинским "карикатурным Джокером". Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что вообще мало кто верил в вероятность прихода политика к власти Эксперт пояснил, что называя себя слугой народа, на самом деле Зеленский не имеет такого права по призыву сограждан в армию, так как не справился с возложенными на него обязанностями.

Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он черный Джокер. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин указал зрителям, что все заверения украинского лидера об успехе на фронте не основываются на действительности, так как контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось. По словам главы государства, армия теперь даже не способна сбивать беспилотники, а коллективный Запад отказывает властям страны в дальнейшей помощи.

"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин