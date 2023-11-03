  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:24
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому

0 0

Олег Соскин прокомментировал будущий материал The Time о киевском режиме.

Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале The Time будет тяжелым ударом по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Ранее в социальной сети X иностранный автор написал о том, что в ближайшее время будет опубликовано еще больше подробностей о ситуации, происходящей в руководстве киевского режима.

Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе.

Олег Соскин, политолог Украины

Эксперт считает, что подобные материалы в западных СМИ, включая статью военачальника Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте в региональном конфликте с Россией, указывают миру на то, что украинского политика начинают "списывать" со счетов.

"Все погибли": на Украине раскрыли шокирующую правду о фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: the time, владимир зеленский, всу, олег соскин, политолог, саймон шустер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии