Олег Соскин прокомментировал будущий материал The Time о киевском режиме.

Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале The Time будет тяжелым ударом по украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Ранее в социальной сети X иностранный автор написал о том, что в ближайшее время будет опубликовано еще больше подробностей о ситуации, происходящей в руководстве киевского режима.

Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе. Олег Соскин, политолог Украины

Эксперт считает, что подобные материалы в западных СМИ, включая статью военачальника Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о ситуации на фронте в региональном конфликте с Россией, указывают миру на то, что украинского политика начинают "списывать" со счетов.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин