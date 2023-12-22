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В Ленинградской области стартовала акция "Вахта памяти-2024"
Сегодня, 16:54
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В Ленинградской области стартовала акция "Вахта памяти-2024"

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Это акция по поиску и захоронению павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.

В Ленинградской области стартовала  всероссийская акция по поиску и захоронению павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества "Вахта памяти-2024".

В Ленинградской области по предварительным данным не захоронено около 400 тысяч останков и ежегодно более 2 тысяч поисковиков приезжает на наши территории из 15 субъектов России, каждый год они поднимают около 3 тысяч останков.

Марина Григорьева, председатель комитета по молодежной политике

В этом в Ленобласти впервые появился День поисковика, сейчас в комитете по молодежной политике области разрабатывают знак за отличие в поисковой работе и также создают Дом поисковика в Тосненском районе.

Поисковая работа в регионе проводится в 15 муниципальных районах. Всего на территории региона выявлено 918 объектов, обладающих признаками воинских захоронений, из них 547 являются объектами культурного наследия.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: вахта памяти, останки, поисковики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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