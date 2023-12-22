Задержали мужчину, который совершил кражу в Отрадном

Накануне, 26 апреля, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина. Известно, что подозреваемый 22 марта совершил кражу товаров стоимостью 4 500 рублей из местного сетевого магазина, а затем убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Злоумышленника объявили в розыск. Его нашли в Отрадном на Невской улице. Патрульные задержали гражданина, схожего по приметам с преступником из ориентировки.
Сотрудники ведомства доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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