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Задержали мужчину, который совершил кражу в Отрадном
Сегодня, 16:58
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Задержали мужчину, который совершил кражу в Отрадном

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Его нашли в Отрадном на Невской улице.

Накануне, 26 апреля, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина. Известно, что подозреваемый 22 марта совершил кражу товаров стоимостью 4 500 рублей из местного сетевого магазина, а затем убежал. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Злоумышленника объявили в розыск. Его нашли в Отрадном на Невской улице. Патрульные задержали гражданина, схожего по приметам с преступником из ориентировки.

Сотрудники ведомства доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: вор, невская улица, отрадное, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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