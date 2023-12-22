Спасший женщин в квартирном пожаре на Подольской улице дворник получил картину и новую форму

Напомним, пожар произошел 25 апреля, его площадь составила 60 "квадратов".

В Петербурге сотруднику ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" Олимжону Ибрагимову, который спас людей из горящего дома по Подольской улице, вручили картину и новую рабочую форму. Об этом рассказал глава Адмиралтейского района Петербурга Сергей Оверчук на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, пожар произошел 25 апреля, его площадь составила 60 "квадратов". Очаг возгорания находился на кухне квартиры. Дворник поднялся по водосточной трубе и вывел трех женщин на карниз, удерживая до прибытия сотрудников МЧС. Кроме того, эвакуировали еще семь человек.

Утром, в 05:00, заходил на проверку, увидел, что дым пошел на третьем-четвертом этажах. Пожарных вызвал. Потом начали кричать жильцы. Через дверь к ним невозможно было зайти из-за сильного дыма. Увидел молодых женщин, которые хотели прыгать, я сказал, чтобы они этого не делали. Олимжон Ибрагимов, сотрудник ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района"

Сергей Оверчук 26 апреля встретился с Олимжоном Ибрагимовым и наградил его "подарком от юных адмиралтейцев" – картиной с видом района. Помимо этого, дворнику вручили новую рабочую форму.

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Фото: ВКонтакте / Сергей Оверчук