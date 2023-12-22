На Невском проспекте прошел стихийный "Бессмертный полк"

Напомним, в этому году шествие "Бессмертный полк" из-за соображений безопасности не проводится в очном формате.

В День Победы, 9 мая, в Петербурге несколько человек прошлись по Невскому проспекту с портретами своих родственников, которые участвовали в ВОВ. Кроме того, среди погибших – участники СВО, пишет "Фонтанка".

Напомним, в этому году шествие "Бессмертный полк" из-за соображений безопасности не проводится в очном формате. Помимо этого, по словам горожан, акцию сегодня можно увидеть на медиаэкранах Петербурга. Трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавшими в Северо-Западном федеральном округе, организовал городской комитет по печати.

Ранее на Дворцовой площади в Петербурге заработала выставка, посвященная работе милиции в годы ВОВ. Экспозиция будет работать до 11 мая включительно.

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